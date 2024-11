Cambiano, don Ciotti racconta Italo Calabrò nella sede di Pininfarina

Il 14 novembre 2024 dalle ore 19.00, presso la sede della Pininfarina di Cambiano, in via Nazionale 30, si terrà un evento dedicato a Don Italo Calabrò e all'attualità della sua azione profetica.

Don Luigi Ciotti, un grande testimone del nostro tempo, racconterà la vita e l'eredità di Don Italo Calabrò, suo amico nella lotta contro la criminalità organizzata. Un incontro che segna l'inizio di una grande riflessione pubblica su come attivare un'opposizione non violenta alle mafie e alla mafiosità.

“In un'epoca in cui la società cerca punti di riferimento etici e morali, la figura di Don Italo risplende come un faro di integrità, coraggio e dedizione alla giustizia sociale” commenta Pietro Bucolia, presidente di Lions Club Moncalieri Host, che ha organizzato l’incontro. “L'evento si propone di esplorare le modalità attraverso le quali possiamo opporci alla mafia in modo non violento. Tramite discussioni, testimonianze e approfondimenti, cercheremo di trarre insegnamento dalla sua vita e dalle sue azioni, per costruire un futuro più giusto e solidale”.

All’evento parteciperanno anche la consigliera regionale, Laura Pompeo, il consigliere Silvio Magliano e il vicesindaco e assessore alla legalità di Moncalieri, Davide Guida.

Ci saranno anche i saluti del Presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco e il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.