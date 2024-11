Chiara Gamberale inaugura il progetto "Prendersi cura": la nuova iniziativa del Salone del Libro con Esselunga

"Mettersi all’ascolto dell’altro significa molte cose – come ricorda Annalena Benini, direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino -. Prima fra tutte, una predisposizione allo sbilanciamento. Il passaggio avventuroso dal nostro sé più profondo al mondo fuori da noi (che sia famiglia, lavoro, amicizia o anche incontro con chi non conosciamo). E’ prima uno slancio del cuore, poi un sentimento che tiene in sé emozione e ragione e costruisce il prendersi cura. Delle relazioni, degli ambienti, della vita quotidiana, nel rispetto della diversità, nella consapevolezza che tutto chiede di essere visto per ciò che è, e che ci sono tantissimi modi per chiedere aiuto e per offrirlo. Piccole cose e cose grandi".

Da queste riflessioni parte il nuovo progetto “Prendersi cura”, ideato dal Salone Internazionale del Libro di Torino e reso possibile dalla collaborazione con il Main partner Esselunga, che dal 2021 sostiene la manifestazione.

“Prendersi cura” si sviluppa attraverso incontri con scrittrici e scrittori e personalità del mondo culturale e della contemporaneità, apprezzati dal grande pubblico di giovani e adulti.

“Diamo spazio all’ascolto” sarà il claim che accompagnerà gli incontri.

Ogni anno il tema della cura sarà declinato sotto la luce di un aspetto, una tematica, un focus, aggiornati al contesto e ai cambiamenti sociali, con appuntamenti tra l’autunno e la primavera nei negozi Esselunga di Torino e Milano, e uno al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Quest’anno il progetto si concentra sulla famiglia: le relazioni e la parità di genere, la cura del nucleo dal quale veniamo e al quale tendiamo. Voci del presente che cercheranno di mettere a fuoco le nuove strutture e anche i nuovi tormenti famigliari e sociali.

“Famiglia è dove famiglia si fa”, ripete da molti anni la scrittrice Chiara Gamberale, con la quale si dà via a questo viaggio nel cuore della cura.

Si parte a Torino giovedì 28 novembre 2024 alle ore 18.30 presso l’Esselunga di Corso Bramante 21.

La scrittrice racconterà il suo ultimo libro Dimmi di te, pubblicato da Giulio Einaudi editore, romanzo intriso di elementi autobiografici, in cui la protagonista si apre alle storie degli altri per mettersi in ascolto dei loro vissuti e, attraverso i loro mondi, provare ad arrivare alla comprensione di se stessa. Un romanzo introspettivo che parla di relazioni e maternità, necessità e doveri, speranze e attese deluse.

«Dimmi di te» chiede la protagonista Chiara, madre quarantenne, alle persone che hanno fatto parte del suo passato e hanno avuto un ruolo importante nella fase più giovane della sua vita. Ritrovare le relazioni perdute, interrogare vecchi amici e conoscenti su chi siano diventati, a distanza di anni, e comprenderne l'evoluzione, capire se anche loro siano incespicati e abbiano trovato ostacoli nel percorso che conduce alla maturità.

A fine incontro è previsto il firmacopie. L’appuntamento è gratuito e su prenotazione sul sito salonelibro.it.

Sarà possibile seguire l’incontro tramite cuffie che saranno messe a disposizione del pubblico.

Per info: www.salonelibro.it