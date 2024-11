La Reale Mutua Fenera Chieri '76 supera Sant Cugat 3-0 e vola agli ottavi della CEV Challenge CUP

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 accade agli ottavi di finale delle CEV Challenge Cup bissando il 3-0 dell’andata contro Sant Cugat.

Una partita dall’esito abbastanza scontato, ma dall’andamento altalenante: nel primo set Chieri sembra voler mettere subito in chiaro le cose ed il risultato è un netto 25-9. La poderosa schiacciata di Gicquel in avvio di secondo di secondo set sembra la dichiarazione di intenti di Chieri di voler portare il match a casa nel più breve tempo possibile, ma Sant Cugat vuole rendere onore alla lunga trasferta e risponde colpo su colpo agli attacchi Chieresi, dando vita ad un punto a punto che si risolve solo con la diagonale di Skinner sul 25-22 per le ragazze di coach Bregoli. Con il risultato già acquisito (il 3-0 dell’andata consentiva a Chieri la qualificazione con la vittoria di due set) le biancoblù abbassano i ritmi e concedono qualche errore di troppo, ma portano a destinazione il match, chiudendo il set 25-23.

Miglior realizzatrice è Lyashko che chiude con 10 punti, seguita da Bujis a 9 e Gicquel a 8. Tra le spagnole, a 8 punti, Cano e Braun.

"Questa partita ovviamente era importantissima per passare il turno. E’ stata una bella partita in cui tutti hanno avuto spazio e modo di prendere il ritmo in vista della trasferta di sabato a Bergamo, una partita molto importante in cui vogliamo fare bene" il commento della palleggiatrice biancoblu Gaia Guiducci al termine del match.

Chieri conoscerà la sua avversaria degli ottavi finale solo domani sera, dopo la seconda sfida tra le finlandesi del LP Kangasala e le israeliane del Maccabi Haifa.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Dsv Sv Sant Cugat 3-0 (25-9; 25-22; 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 6, Gicquel 8, Zakchaiou 7, Lyashko 10, Bujis 9, Skinner 6; Rolando (L); Guiducci 1, Anthouli 5, Alberti, Omoruyi 2. N. e. Gray, Spirito (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

DSV SV SANT CUGAT: Victory 2, Lopez, Berbel 6, Hurtado 6, Braun 8, Ceci 3; Gomila (L); Guidarelli 4, Clavel, Jovancic 1, Cano 8. N. e. Duran. All. Passerini; 2° Suarez.