Beni confiscati, nel triennio finanziate 27 domande con 780mila euro

Nel triennio 2022/2024 il fondo regionale ha finanziato 27 domande per la gestione di beni confiscati da parte dei Comuni, per un totale di oltre 780 mila euro: lo ha spiegato l’assessore Maurizio Marrone durante l’informativa in commissione Legalità, presieduta da Domenico Rossi.

“Stiamo diminuendo il numero d’immobili confiscati ma non assegnati - ha spiegato Marrone – e, proprio in questi giorni, abbiamo avviato un confronto con i Comuni e le associazioni Libera e Avviso pubblico per rivedere il funzionamento del fondo e andare incontro alle loro esigenze. Nello specifico, vorremmo rivedere la disciplina delle realtà sotto i 5 mila abitanti, aumentando il contributo regionale e diminuendo la quota di compartecipazione”.

L’assessore ha inoltre valutato positivamente il suggerimento di ispirarsi al “modello Lombardia” di collaborazione tra diverse realtà territoriali, come emerso durante la passata audizione dell’Agenzia nazionale beni confiscati.

“Le relazioni che ci arrivano dagli inquirenti sull’alto tasso di infiltrazione devono motivarci e non scoraggiarci. I progetti che portiamo avanti, anche con le scuole, sono segnali importanti nei confronti della criminalità organizzata e sono anche un modo per verificare la sensibilità dei Comuni su questi temi”

Durante la discussione sono intervenuti i consiglieri Gianna Pentenero e Rossi (Pd), Gianna Gancia (Lega), Elena Rocchi (Lista Cirio) che hanno rimarcato la necessità di maggiore attenzione ai piccoli comuni e alle loro difficoltà nel gestire progetti complessi.

Nella seconda parte della seduta Marrone ha relazionato sulle misure di contrasto all’usura e al sovraindebitamento. Al momento risultano pochi casi di persone colpite dal fenomeno che si rivolgono agli organismi composizione crisi da sovraindebitamento (Occ), enti terzi che possono far fronte all'esposizione debitoria con i creditori. Gli Occ ricevono le domande, valutano il rispetto dei presupposti normativi e nominano un professionista che assiste il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nella soddisfazione dei crediti.

È stato, quindi, avviato un confronto con questi organismi e la Regione sta progettando un’importante campagna di comunicazione per far conoscere la loro attività.

Sono intervenuti per approfondimenti i consiglieri Nadia Conticelli e Pentenero (Pd), Gancia (Lega), Alberto Unia (M5s).

“Bene le convergenze con l'assessore Marrone - ha commentato Rossi - sul tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati, a un maggiore sostegno ai piccoli comuni e alla possibilità di aprire il fondo anche nei confronti del terzo settore. Capiremo nelle prossime settimane come procedere anche in vista del prossimo bilancio. Necessaria la campagna di comunicazione sul tema dell'usura e del sovraindebitamento. I cittadini e le istituzioni devono conoscere gli strumenti a disposizione per aumentare i numeri di chi accede ai provvedimenti di sostegno”, ha concluso.