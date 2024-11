Due giorni di volontariato (e domani si corre): a Stellantis & you i dipendenti si mettono le scarpe da podisti

Grande festa oggi allo Stellantis &You di Torino dove si è conclusa la due giorni dedicata al volontariato aziendale, all’innovazione e all’inclusione promosse da Stellantis Motor Citizens, il programma di volontariato per i dipendenti del gruppo Stellantis, dal CEDAS e dal Gruppo Dirigenti Fiat, in occasione della prima edizione della CEDAS We RUN 24, corsa a carattere competitivo (10 km Fidal) e non (5 e 10 km) che si svolgerà domani. ll mezzofondista Pietro Riva, vicecampione europeo sui 10 km a Roma 2024, sarà l’ospite d’onore della gara.

Organizzata dall’Associazione ricreativa CEDAS in collaborazione con Base Running e con il patrocinio della Città di Torino, il percorso di gara avrà come partenza e arrivo lo Stellantis &You di piazza Cattaneo ma, dopo un breve tratto su corso Tazzoli, si svolgerà sostanzialmente, per la 5 km non competitiva, all’interno del complesso di Mirafiori, ed in particolare sulla storica pista di prova delle vetture che hanno fatto la storia dell’auto italiana. Coloro che invece correranno le due 10 Km, quella competitiva e non, una volta fatto il giro di pista ritorneranno su corso Tazzoli e proseguiranno per corso Agnelli e Corso Settembrini, per poi arrivare e concludere la gara allo Stellantis &You di piazza Cattaneo.