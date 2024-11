Una raccolta di scontrini per aiutare scuole e commercianti de ‘La via delle 5’

I negozietti Amato, in piazza a Vigone

Lo scopo è incentivare gli acquisti nei negozi del paese e aiutare le scuole. Fino a Carnevale sarà possibile partecipare al progetto ‘Amato, il negozio di vicinato’, adottato dal distretto del Commercio ‘La via delle 5 – Terre da scoprire’.

A promuovere l’idea è stata l’Associazione Commercianti di Cavour in unione con l’Amministrazione comunale che ha esteso l’invito agli altri comuni del distretto: Barge, Bagnolo Piemonte, Villafranca Piemonte e Vigone.

L’iniziativa nasce dalla voglia di sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie nell’incentivare

“Fin da subito la proposta dell’Associazione Commercianti di Cavour mi è piaciuta, l’idea infatti è un ‘gioco’ basato sul dare e avere: viene incentivato l’acquisto delle differenti attività e in cambio si riceve un premio, inoltre è un progetto pensato per sensibilizzare i bambini, con una forma differente di educazione civica e saranno poi proprio loro a spingere le famiglie ad acquistare nei negozi” racconta Leonardo Crosetti, vicesindaco di Cavour che spiega come il progetto sia stato esteso alla scuola dell'infanzia, a quella primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

In ogni istituto è stata messa una grande urna dove i bambini e i ragazzi potranno lasciare tutti gli scontrini dei negozi aderenti, fino a Carnevale, giorno in cui le Associazioni dei Commercianti, ritireranno le urne e conteranno gli scontrini: la scuola che ne avrà raccolti di più, per ogni paese, vincerà un premio di circa 2.000 euro da spendere negli esercizi che hanno partecipato all’iniziativa.

Alle scuole è stato spiegato il meccanismo con degli incontri con le mascotte di ‘Amato’, un negozietto colorato che girava già per le vie di Cavour lo scorso anno, durante alcune delle manifestazioni e che hanno apprezzato anche le altre Associazioni Commercianti, decidendo di creare per ogni Comune la propria mascotte, sempre uguale ma con un colore differente.

Poiché l'istituto comprensivo di Vigone include anche Cercenasco, a prendere parte al progetto ci sarà anche questo Comune con i suoi negozi.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook La via delle 5 - Terre da scoprire o il profilo Instagram La_via_delle_5_terre .