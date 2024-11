Schiacciato dal braccio di una gru: muore operaio di 51 anni in Corso Unità

Un uomo di 51 anni è morto sul lavoro presso il centro ricerche Smat in Corso Unità d'Italia al civico 235. Secondo quando riportano le forze dell'ordine l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 20,30. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un braccio di una gru, mentre stava eseguendo dei lavori.



L'uomo sarebbe deceduto a seguito dell'impatto. Sul posto è intervenuto l'equipe medico sanitario per tentare di rianimarlo. Non si conoscono al momento le generalità. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri e il personale dello Spresal.