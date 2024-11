Finestre in PVC o in allumino: qual è la soluzione migliore (a seconda dei casi)

Quando si sceglie tra finestre in PVC o in alluminio, è fondamentale considerare non solo le caratteristiche dei materiali, ma anche il contesto abitativo, il budget e le necessità specifiche. Infatti, ogni materiale ha i suoi vantaggi: il PVC offre ottimo isolamento a un costo accessibile, mentre l’alluminio è noto per la sua resistenza e versatilità estetica. Al di là della preferenza, affidarsi ad aziende specializzate – alcune, come nel caso di Infissi DeMa, oltre alla vendita si dedicano anche alla produzione – è essenziale per ottenere consigli professionali che orientino verso la soluzione più adeguata e garantiscano un’installazione ottimale, massimizzando il rapporto qualità-prezzo.

Quali sono gli altri criteri da considerare in fase di scelta? Continua a leggere per scoprire i principali!

I vantaggi degli infissi in alluminio

Cominciamo a entrare nel vivo dei criteri di scelta utili quando si deve decidere tra infissi in alluminio e in PVC parlando del primo materiale. L’alluminio è un metallo caratterizzato da una capacità di conduzione termica naturale molto alta.

Per fortuna, questo problema si può tranquillamente bypassare con il ricorso al taglio termico. In cosa consiste? Nel ricorso a un materiale a forte efficacia isolante come il PVC, che viene inserito tra il profilo interno e quello esterno del serramento.

In questo modo, è possibile ridurre drasticamente l’indice di trasmittanza termica del telaio del singolo infisso.

A questo aspetto tecnico è legato il costo importante degli infissi in alluminio. Tra gli aspetti positivi che caratterizzano questo materiale è possibile considerare quanto segue:

l Leggerezza

l Alto livello di resistenza

l Resistenza agli agenti atmosferici

Da ricordare, inoltre, è anche la gradevolezza estetica, criterio che nulla ha a che fare con l’efficienza energetica ma che ha comunque un ruolo importante.

Caratteristiche e vantaggi degli infissi in PVC

Eccoci a parlare delle caratteristiche dei serramenti in PVC, materiale che, cosa che non tutti sanno, è sostenibile (può essere riciclato fino a un massimo di 8 volte). Il PVC usato per gli infissi, inoltre, è privo di composti organici volatili, sinonimo di massima sicurezza per la salute.

A differenza dell’alluminio, questo materiale plastico non è un conduttore. Il suo livello di prestazione dal punto di vista dell’isolamento termico è quindi molto alto.

Tra i motivi per cui il PVC è apprezzato, un doveroso cenno è da dedicare anche alla sua capacità di garantire un isolamento acustico ottimale. L’aspetto appena ricordato contribuisce tantissimo al miglioramento del comfort della casa.

Proseguendo con l’elenco dei vantaggi che caratterizzano i serramenti in PVC, non si può non menzionare il fatto che questo materiale non richiede una grande manutenzione. Noto per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, è conosciuto pure per la sua eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Chi valuta la possibilità di acquistare o meno infissi in PVC, si interroga spesso sul rischio di avere a che fare con criticità come lo scolorimento o la dilatazione. Si tratta di evenienze facilmente evitabili focalizzandosi fin da subito su materiali di qualità e sul lavoro di installatori esperti.

Tornando all’importanza della qualità, ricordiamo che, fra i criteri per capire se viene messo al centro, è possibile includere le procedure di testing dei serramenti prima dell’immissione sul mercato, l’utilizzo esclusivo di profili di classe S, adatti a contesti caratterizzati da clima rigido, e il ricorso a PVC vergine, noto per il suo altissimo livello di resistenza e per la capacità di resistere a condizioni atmosferiche anche estreme.