ATP Finals ancora a Torino? Lo Russo: "Non è solo una decisione economica, faremo il possibile per tenerle qui"

Sono finite le ATP Finals più importanti di sempre per l'Italia e dopo lo sport a tenere banco è la decisione sul futuro della competizione. Domenica l'annuncio di ATP sul mantenimento in Italia fino al 2030, quando c'erano in corsa paesi ricchi come l'Arabia Saudita, ma è ancora presto per sapere la sede definitiva. A Torino resta ancora sicuramente l'edizione del 2025, e si parla del 2026 come risarcimento per le edizioni post pandemia Covid, e forse anche di quella del 2027, per poi passare a Milano per gli ultimi tre anni.

Come spiegato dal sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di TORadio, non è solo una questione economica ma ci sono diversi fattori in gioco, come l'esperienza, ma che prima del 2025 non verrà presa e comunicata una decisione. "Abbiamo lavorato questi mesi per fare un'eccellente edizione delle ATP Finals - ha commentato - e ci siamo riusciti e questo non è scontato. È stato il primo degli elementi che ha indotto ATP a riconsiderare l'Italia per una manifestazione che è solitamente itinerante. Questa scelta ha dimostrato che non sempre sono i soldi a decidere dove finiscono le iniziative. I partner per tenerle a Torino sono tanti e c'è una discussione a livello nazionale, noi faremo tutto il possibile per convincere ATP a tenerle a Torino perché abbiamo dimostrato di averlo fatto bene in questi 5 anni. Giocano tantissimi fattori, compresi quelli economici: è una decisione che verrà finalizzata nel 2025. Penso che la nostra forza sia essere uniti, compatti e aver dimostrato che sappiamo fare le cose".



Uno degli artefici del successo del torneo è sicuramente Jannik Sinner: il tennista altoatesino si è affermato durante gli anni delle Finals in Italia ed è arrivato a Torino da protagonista, come numero uno al mondo e favorito per la vittoria. L'Italia si è riscoperto paese appassionato di tennis, e i numeri del torneo sono migliorati di anno in anno, con ricadute economiche importanti sulla città. Per questo Torino e Sinner saranno legati indissolubilmente anche negli anni a venire, e per questo il sindaco Lo Russo ha proposto di concedergli la cittadinanza onoraria. "Scriverò al consiglio comunale per proporre la cittadinanza onoraria a Jannik - ha dichiarato -. Il tennis sta facendo conoscere la città anche a tante persone che non sapevano dove fosse, e questo anche grazie a Sinner. Quando ci siamo insediati abbiamo detto che Torino ha delle opportunità importanti dal punto di vista dell'offerta turistica: possiamo e dobbiamo ancora fare meglio, la città inizia a vedere il turismo come un pezzo importante della propria vocazione".