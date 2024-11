Missione sicurezza, per la prima volta a Torino la "Giornata nazionale dell'ingegneria"

Sottoposta a molteplici sfide, l’Ingegneria della Sicurezza evolve sempre più verso il concetto di smart safety, che si traduce in pratiche intelligenti per la prevenzione e la gestione del rischio in diversi ambiti e sotto nuove sollecitazioni. Temi quali la transizione energetica, la profonda ristrutturazione degli edifici e la smart mobility arricchiscono ulteriormente l’ampio campo della materia, intrecciandosi con questioni più consolidate.