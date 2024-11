Rivoli, impianto per la produzione di teleriscaldamento a Posta Vecchia: FdI ribadisce il no

L'impianto che dovrà sorgere a Posta Vecchia a Rivoli rischia di avere un impatto negativo sul quartiere: a ribadirlo gli esponenti di Fratelli d'Italia. Il tema dell'impianto di co-generazione per la produzione di teleriscaldamento, che Edison intende costruire, è stato al centro di una Commissione che si è svolta ieri.

"Al netto delle rassicurazioni che abbiamo avuto da Edison ed Arpa sul fatto che l'impianto non avrà impatti sulla qualità dell'aria, ribadiamo comunque la nostra contrarietà all'opera - hanno dichiarato in una nota congiunta i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - Non abbiamo mai condiviso la necessità che nell'area venisse realizzata la centrale di produzione di teleriscaldamento."

"Condividiamo le perplessità dei nostri concittadini sull'impatto che la centrale potrà avere sul valore dargli immobili della zona e più in generale sulla qualità della vita dei residenti - hanno proseguito i consiglieri di Fratelli d'Italia - Peraltro, nutriamo forti perplessità sulla stessa tecnologia del teleriscaldamento. Infatti gli impianti di teleriscaldamento necessitano di una manutenzione complessa e costosa che deve essere svolta con assoluta continuità. Considerato poi che l'impianto verrà alimentato essenzialmente a metano, l'efficienza energetica sarà molto relativa e gli utenti saranno esposti al rischio dell'aumento incontrollato dei prezzi come già avvenuto nel 2021. Spesso, poi, è estremamente complicato comprendere, e quindi controllare e verificare, le modalità di determinazione dei prezzi agli utilizzatori ed il loro riparto. Il teleriscaldamento, infine, è un sistema che necessariamente crea un vincolo con gli utenti difficilmente recedibile, impattando così sulla libertà di scelta dei singoli utilizzatori. Anche sotto il profilo dell'impatto ambientale e dell'efficientamento energetico le centrali di teleriscaldamento apportano benefici minimi, pur essendo un passo in avanti per la decarbonizzazione. Dobbiamo essere consapevoli tutti che una vera, conveniente ed efficiente, transizione green ad oggi si può fare solo ricorrendo al nucleare."

"Qualora venisse confermata la realizzazione della centrale - hanno concluso i consiglieri di Fratelli d'Italia - il nostro impegno sarà massimo per limitare l'impatto sulla Città e sul quartiere."