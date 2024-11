Il pianista Elia Cecino sul palco dell’Accademia di Musica di Pinerolo

Doveva essere la serata di Saskia Giorgini, ma per un infortunio dell’elettrizzante pianista, la scena passerà al giovane talento Elia Cecino, vincitore al Premio Venezia. Sarà lui il protagonista del concerto che si terrà martedì 26, alle 20,30, nella sala di via Giolitti 7 dell’Accademia di Musica di Pinerolo.

Non una semplice sostituzione, per l’organizzazione, come sottolinea il direttore artistico della Stagione concertistica, Claudio Voghera: “Per noi è un’anticipazione. Avevamo già programmato un suo concerto per le stagioni future e, guidati dalla musica seguiremo il filo rosso che unisce Johannes Brahms e Robert Schumann con Clara Schumann, loro musa condivisa”.

Il costo del biglietto è di 16 euro, ma sono previste una serie di riduzioni (14, 10 e 5) per ulteriori informazioni: 0121 321040, 393 9062821 o noemi.dagostino@accademiadimusica.it.