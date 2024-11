Volley A1/F: una Bergamo stellare non lascia scampo alla Wash4green Pinerolo

Doveva essere una partita equilibrata, in cui fare punti. Ma a parte il secondo set e tratti del terzo, la Wash4green Pinerolo non è stata all’altezza di una Bergamo stellare. Le lombarde non hanno mai allentato la tensione e sono uscite dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte con 3 punti, senza concedere manco un set alle padrone di casa.

Primo set

Bergamo parte più determinata e spinta da Cesé Montalvo si porta sul +3 (3-6). Le ‘pinelle’ provano a rifarsi sotto, ma non riescono l’aggancio e le lombarde dilagano, arrivando al +9 (7-16). A soffrire è la ricezione sui turni di Piani, ma anche il muro non è incisivo e ci pensa Cesé Montalvo a chiudere la pratica sul 17-25, al secondo set point.

Secondo set

Pinerolo scende in campo con un altro piglio e il set è equilibrato. Un punto a punto sino alla fase finale. Lo strappo decisivo sembra arrivare sul 23-21 di Smarzek. Ma Piani si prende la scena e una bomba sul servizio chiude i giochi sul 23-25.

Terzo set

Bergamo riparte forte (1-4), ma la Wash4green non si sfalda e riprende la parità con Smarzek (6-6). Le ospiti però alzano intensità e precisione e volano sull’8-13. Pinerolo ritrova compattezza in difesa ed efficacia in attacco, riportandosi con Bracchi a -1 (13-14). Il pareggio però non arriva e Bergamo si riporta a 4 punti di distacco (13-17), amministrando il vantaggio sino al traguardo del 20-25.