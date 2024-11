Nasce la Green Community Unione Montana Valle Susa

La nuova Green Community "Unione Montana Valle Susa – Risorse di oggi per domani" prende ufficialmente il via. Grazie a 1.408.166,13 euro dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), l’iniziativa permetterà di portare avanti un ambizioso programma di interventi, che trasformerà la Valle Susa in un modello di sostenibilità e innovazione.

La nuova Green Community è stata lanciata ufficialmente sabato 23 ottobre, in una partecipatissima tavola rotonda presso Cascina Roland a Villar Focchiardo. Un incontro - a cui hanno preso parte il presidente di Uncem Marco Bussone, i membri della Giunta dell’Unione Montana e diversi amministratori locali - in cui grandi esperti del settore hanno tracciato un quadro sul futuro del territorio, affrontando temi cruciali come l’agricoltura, la gestione forestale, il clima, l’energia e il turismo. I cambiamenti climatici sono evidenti e stanno già avendo un impatto significativo sulla Val di Susa: dal grande incendio del 2017, il più vasto mai registrato sull’arco alpino, al 2022, anno più siccitoso di sempre, fino al 2024, che ha registrato uno dei livelli di piovosità più elevati, con fenomeni estremi come quelli verificatisi a Mattie e Bussoleno. Eventi che rendono evidente la necessità di ripensare il futuro del territorio, investendo su nuove forme di agricoltura, gestione dei boschi, turismo e trasporti sostenibili.

“Il lancio della Green Community rappresenta un risultato di grande importanza per la nostra Valle,” ha dichiarato il Presidente dell’Unione Montana, Pacifico Banchieri. “Ci consente di intervenire concretamente su un territorio che sta cambiando rapidamente, sia a causa dei cambiamenti climatici, sia per l’evoluzione delle esigenze delle nostre comunità. Gli interventi previsti mirano a garantire un futuro prospero, sostenibile e resiliente, investendo su risorse locali, innovazione e una gestione responsabile del nostro patrimonio naturale.”

Sono 10 gli interventi inizialmente previsti con il lancio della Green Community: lo sviluppo di una filiera “bosco-energia”, la certificazione della gestione forestale sostenibile dei boschi pubblici e dei castagneti da frutto (Marrone della Valle di Susa I.G.P.), il potenziamento dell’approvvigionamento idrico nelle borgate con carenza, la realizzazione di impianti a cippato di legna, la creazione di impianti fotovoltaici, l’istituzione di una comunità energetica, il potenziamento dell’offerta outdoor montana (MTB ed escursionistica), la valorizzazione dei prodotti locali con un frantoio di valle, l’infrastrutturazione della ciclabile Via Francigena e la sperimentazione di servizi per la sua manutenzione.

“Questo è solo l’inizio”, ha affermato l’Assessore con delega a Ambiente, Pianificazione territoriale, Forestazione, Montagna Davide Gastaldo. “Per completare la visione della Green Community serviranno ulteriori fondi, ma siamo determinati a proseguire su questa strada, consapevoli dell’impatto positivo che questi interventi avranno per il nostro territorio.”

Le prime attività previste dalla Green Community “Unione Montana Valle Susa – Risorse di oggi per domani” sono già in corso e si concluderanno entro il 2026, delineando un futuro più verde e sostenibile per la Valle.