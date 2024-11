A Bricherasio nella sede della Pro loco si imparano i balli di gruppo

La Pro loco di Bricherasio si lancia nei balli di gruppo. È partita a novembre la nuova iniziativa dell’associazione nata dall’esigenza espressa da alcune volontarie. “Durante le nostre feste tre delle associate hanno formulato il desiderio di imparare a ballare così da poter partecipare ai balli di gruppo. Abbiamo quindi coinvolto Enzo Allasino che si occuperà della selezione musicale” spiega Alberto Godino, presidente della Pro loco. Il prossimo appuntamento è giovedì 28 novembre alle 21 alla sede dell’associazione in piazza don Morero 4, saranno ammessi fino a cinquanta partecipanti ed è richiesto un contributo per le spese di 4 euro a persona. “Non si tratta di un corso di ballo – sottolinea Godino -. Ma di un momento per divertirsi e fare del movimento sotto la guida di chi è già più bravo e può aiutare gli altri”. Per informazioni: 340 5841326