Carlotta Sillano, la cantautrice di Vercelli in concerto allo sPAZIO211

Carlotta Sillano in concerto allo sPAZIO211 il 12 dicembre.

Nata a Vercelli nel 1990, è la definizione di cantautrice - polistrumentista: suona pianoforte, chitarra e scrive canzoni. Le sue produzioni, spesso ispirate al folklore, ai paesaggi naturali, alla morte e agli animali, hanno un tono romantico e ironico, ricco di riferimenti letterari e il risultato è un chamber pop drammatico, oscuro e grottescamente elegante.

Con tre album all’attivo, Carlotta, che ha abbandonato il nome d’arte Carlot-ta, presenta dal vivo il suo nuovo album "Nella natura vuota dei simboli appassiti", in uscita il 15 novembre, il primo interamente in italiano. Prodotto da Taketo Gohara e registrato tra Islanda e Italia. Composto da 10 tracce, esplora i temi della conoscenza e della memoria.

Le liriche, dense e incisive, creano un immaginario fuori dal tempo, spaziando tra paesaggi aperti, luoghi simbolici e sfere intime e dipingono una visione poetica e inquieta della realtà.

Il suo album di debutto "Make me a picture of the sun" (2011) è stato premiato con il Premio Ciampi come miglior debutto dell’anno e con la Targa M.E.I. Supersounds. Il disco è stato anche candidato alla Targa Tenco, dove Carlot-ta è stata ospite nel 2010.



Per info: www.spazio211.com