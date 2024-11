Michele Cafaggi dirige un travolgente concerto di bolle di sapone a Casa BIT

Nell’ambito della rassegna “Il Cuore del Teatro” a cura di Compagnia BIT sostenuta dal bando ‘Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo! 2024’ sabato 30 novembre alle 16 presso il Teatro di Casa BIT (Via San Donato 92 a Torino) va in scena Ouverture des saponettes, uno stravagante, divertente e poetico concerto per bolle di sapone magistralmente diretto dal maestro Michele Cafaggi.

Un eccentrico direttore d’orchestra ci porterà nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle… mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca! Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Lo spettacolo attualmente conta più di 1000 repliche, è nato nel 2003 ed è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell’ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone.

È stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive “I soliti ignoti” su Rai 1 e “Circo Massimo Show” su Rai 3, “Mattina in famiglia”, Rai 1, “Bontà loro” Rai 1, Tg2, GT Ragazzi, Rai International, etc…

Ingresso Intero € 8,00; ridotto (under 35) € 7,00. Prenotazioni al numero 328/4640092 (anche whattsapp) o scrivendo a ilcuoredelteatro@gmail.com .

Sabato 30 novembre 2024 ore 16

Ouverture des saponettes

Michele Cafaggi

Teatro Casa Bit, Via San Donato 92, Torino

Di e con Michele Cafaggi

Regia Ted Luminarc

Musiche Davide Baldi



“Il Cuore del Teatro” – progetto vincitore del bando Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo! 2024