Appuntamento il 5 dicembre, a partire dalle 16, in Corso Orbassano, 222 a Torino: una golosa occasione per assaggiare la nuova creazione limited edition firmata Giorcelli. Durante l’evento degustazione dell’inedito panettone realizzato per il Natale 2024

Le festività 2024 sono ormai dietro l’angolo e per celebrare al meglio questo Natale, la storica pasticceria Giorcelli lancia il Panettone Day, una golosa occasione per degustare in anteprima la nuova creazione limited edition firmata Claudio Giorcelli.

Fondata nel 1964 - e rilevata dalla famiglia Giorcelli nel 1973 - la storica pasticceria di corso Orbassano nel quartiere di Santa Rita è divenuta negli anni punto di riferimento per tutti gli amanti dei buoni dolci di tradizione.

Da cinquant’anni, dunque, Giorcelli è sinonimo di grande pasticceria.

Alla base di tale longevità, certamente, la capacità di coniugare perfettamente i valori della tradizione e il rispetto per l’artigianalità dei prodotti con un’attenzione costante verso l’innovazione come strumento indispensabile per mantenere alta la qualità.

“La nostra è una pasticceria piemontese - racconta Claudio Giorcelli - siamo cresciuti puntando sulla tradizione. Ma da sempre lavoriamo con un occhio vispo verso il mutare dei tempi che ci ha portato negli anni all’introduzione dell’angolo caffetteria e di una pasticceria decisamente più moderna”.

Durante l’evento sarà possibile degustare l’inedito panettone realizzato da Giorcelli e la sua squadra per il Natale 2024.

“Non vogliamo svelarvi molto, vi aspettiamo il 5 dicembre - continua Giorcelli - ma possiamo dirvi che in questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con una realtà interessantissima del cuneese per realizzare un panettone dal sapore unico e ricercato. Sarà una bella sorpresa”.

L’appuntamento per il Panettone Day è dunque il 5 dicembre 2024 dalle ore 16.00 presso la pasticceria Giorcelli in C.so Orbassano, 222 - Torino.