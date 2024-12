A Rivoli una passeggiata benefica per sostenere la Pet Therapy

A Rivoli, domenica 1° dicembre, l’associazione Golden alla Riscossa APS organizza la passeggiata benefica “Una zampa per la vita”, aperta a tutti: a chi ha cani che chi non ne ha. L’iniziativa è dedicata ad una raccolta fondi in favore dell'Associazione Aslan che promuove i benefici che gli animali sono in grado di portare nella vita di ognuno di noi e in particolare a favore del progetto di pet therapy svolto proprio all'interno dell'ospedale di Rivoli.

Si partirà alle ore 14 da piazza Martiri della Libertà e la camminata si concluderà sotto il nosocomio cittadino: sarà un’occasione per stare insieme e fare del bene.

L’associazione Golden alla riscossa APS, È un ente no profit, “nata - come spiega il suo presidente Federica Gho - dal desiderio di 6 ragazzi proprietari di Golden Retriever di poter far divertire i propri cani, proponendo occasioni e attività in cui si possano svagare con i loro simili e i loro proprietari, favorendo l’ incontro, la conoscenza e l’aggregazione di persone amanti di questa meravigliosa razza”.

L’associazione è iscritta al Terzo settore, utile anche per avere maggiore trasparenza verso i soci e per chi vuole effettuare donazioni.