Gioele Urso al Circolo dei lettori per presentare il suo ultimo libro: "A Torino si uccide per nulla"

Edito da Golem Edizioni, è un’antologia composta da un romanzo breve e tre racconti lunghi. Arriverà in libreria il prossimo 6 dicembre, ma lunedì 2 dicembre sarà presentato in anteprima al Circolo dei lettori a Torino alle ore 18.

“In questo libro i miei personaggi sono senza freni inibitori”, racconta l’autore, “si immergono in vicende torbide e indagano in modo goffo e buffo. Ho voluto allentare la tensione per scrivere storie che semplicemente facessero compagnia guardando al mondo del cosy crime”.

Anche in questo libro infatti gli ambienti dentro i quali si muovono i personaggi sono riconoscibili per il lettore: dalla inconfondibile e pazzerrella Porta Palazzo, alle vie del centro della città, fino a corso Regio Parco. Solo in un caso i nostri eroi si sposteranno dalla città per andare in provincia.

Per info: www.circololettori.it