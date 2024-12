CGN: innovazione, sostenibilità e supporto completo per i professionisti italiani

CGN, primo CAF dei Professionisti in Italia, è diventato un punto di riferimento per oltre 24.000 studi di commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, fornendo strumenti e servizi avanzati che ottimizzano e semplificano il lavoro quotidiano. Il modello di CGN punta su un’assistenza sempre disponibile, un’efficienza all’avanguardia e un impegno concreto verso la sostenibilità, che caratterizzano ogni aspetto della piattaforma.

Soluzioni intelligenti e supporto professionale

CGN offre un ampio ventaglio di strumenti dedicati a professionisti e aziende, tra cui il Software 730, una soluzione gratuita per la gestione delle dichiarazioni dei redditi che garantisce precisione e affidabilità, migliorando il flusso di lavoro e riducendo il margine di errore. Altri servizi pratici, come la gestione della Comunicazione Unica, il Deposito Bilancio e l’Invio Telematico, assicurano un supporto completo, con il 30% di sconto sulla prima pratica, consentendo ai professionisti di concentrarsi sulle attività essenziali.

La formazione continua come vantaggio competitivo

CGN propone ai propri associati un calendario formativo ricco e sempre aggiornato, con oltre 300 eventi l’anno, che permette ai professionisti di mantenere alta la competenza e restare al passo con le evoluzioni normative e fiscali. Le sessioni sono curate da esperti del settore, per un approfondimento puntuale sui temi più rilevanti.

Software Revisione Legale CGN: tutto in cloud per una gestione ottimizzata

Un altro importante vantaggio della piattaforma CGN è il software revisione legale, pensato per i revisori legali dei conti, che offre un sistema strutturato in fasi logiche e una dashboard intuitiva per semplificare l’intero processo di revisione.

La soluzione cloud consente ai professionisti di accedere da qualunque luogo e lavorare in simultanea con altri utenti, con l’assistenza 24/7 per un’esperienza senza interruzioni. Inoltre, l’automazione delle attività e le notifiche per scadenze e rischi aiutano a migliorare la precisione e la velocità delle operazioni.

CGN e la responsabilità sociale: energia rinnovabile e progetto ESG

Dal 2017, CGN ha adottato l’uso esclusivo di energia rinnovabile certificata EKOenergy e, con il Progetto ESG, supporta i suoi associati nel percorso di transizione verso una consulenza aziendale sostenibile. Attraverso il Bilancio di Sostenibilità annuale, CGN rende trasparenti i propri progressi nel campo della responsabilità sociale e ambientale, dalle partnership con il territorio all’impegno per ridurre l’impatto ambientale.

Grazie alla rete di consulenti presenti in tutta Italia e a un team di oltre 70 esperti software, CGN è oggi un partner di fiducia per i professionisti che cercano strumenti innovativi e soluzioni su misura per affrontare le sfide del settore fiscale e contabile.

Scopri di più su CGN e i suoi servizi su www.cgn.it