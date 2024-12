Guida rapida per acquistare CatSlap (SLAP): la nuova meme coin di tendenza

Nel panorama delle meme coin, in costante evoluzione e fermento, il tema felino sta guadagnando rapidamente terreno, offrendo agli investitori opportunità uniche. Tra i progetti più promettenti è apparso CatSlap (SLAP), una criptovaluta lanciata recentemente che ha già catturato l’attenzione grazie a una narrativa accattivante e a una crescita impressionante nei primi giorni di vita.

CatSlap, basata sul meme di un gatto che adora schiaffeggiare, ha una capitalizzazione di mercato attuale inferiore ai 12 milioni di dollari, quindi si rivela una fantastica occasione per investire in un progetto a bassa capitalizzazione e dall’alta viralità.

Proprio per questo motivo, abbiamo compilato questa guida all’acquisto per aiutarvi ad aggiungere SLAP al vostro wallet.

Guida su come Acquistare CatSlap (SLAP)

CatSlap è disponibile unicamente su Uniswap. Questo potrebbe essere un problema per i trader non particolarmente esperti che cercano un modo di investire che sia più semplice e immediato. Fortunatamente esiste un’alternativa e si chiama Best Wallet, un’app disponibile per smartphone ed estremamente intuitiva.

Abbiamo quindi deciso di utilizzarla per mostrarvi come effettuare l’acquisto di SLAP, un token che potete trovare nella sezione dedicata chiamata “Upcoming Tokens”, di cui parleremo a breve nel corso della guida. Iniziamo subito, dunque:

1 - Scaricare Best Wallet

Come detto, Best Wallet è un portafoglio non-custodial disponibile gratuitamente su dispositivi Android e iOS. Per iniziare, quindi, dovete scaricare l’app dal sito ufficiale di Best Wallet o direttamente da Google Play Store/App Store, a seconda del dispositivo di riferimento utilizzato.

Una volta scaricata l’app e installata, potrete aprirla e impostare un PIN e tutte le altre misure di sicurezza richieste dall’app. Assicuratevi anche di annotare e conservare in un luogo sicuro la passphrase di backup fornita durante la configurazione iniziale. Questa è di vitale importanza per recuperare il wallet in casi estremi.

2 - Acquistare Ethereum (ETH)

Per comprare SLAP, è necessario disporre di criptovaluta ETH, poiché SLAP è scambiato su Uniswap nella coppia SLAP/WETH. Quindi, se avete appena iniziato a usare Best Wallet, probabilmente non avrete ETH disponibili. Non è un problema, però, perché per ottenerne non bisogna far altro che cliccare sulla voce Ethereum nella schermata principale.

Dopodiché, scegliete la voce “Buy”. Qui dovrete selezionare il metodo di pagamento che preferite, potete tranquillamente usare carte di credito o di debito, rendendo l’acquisto immediato, semplice e sicuro. Inserite l’importo desiderato e completate la transazione. L’importo in ETH vi verrà immediatamente corrisposto sul wallet.

3 - Accedere alla sezione Upcoming Tokens

Best Wallet semplifica la scoperta di nuove criptovalute tramite la sezione Upcoming Tokens. Per accedervi, navigate nella schermata principale dell’app e cliccate su questa sezione.

Troverete al suo interno un elenco di criptovalute di prossima uscita o recentemente lanciate, tra queste c’è anche CatSlap . Selezionatela quindi per essere inviati direttamente alla pagina del progetto.

4 - Acquistare i token SLAP

Dopo aver selezionato SLAP, decidete l’importo di ETH che volete scambiare. Confermate l’acquisto e attendete l’esecuzione immediata della transazione. Non dovrete aspettare molto perché i token SLAP verranno aggiunti al vostro saldo in pochi secondi.

Volendo, potrete accedere anche al quinto passaggio opzionale, ovvero bloccare in staking i token SLAP appena acquistati.

5 - Mettere SLAP in staking (opzionale)

Lo staking di SLAP offre ricompense annuali con APY fisso del 40%. Pertanto, potrebbe rivelarsi una buona opzione per gli utenti che hanno intenzione di moltiplicare i propri token a cadenza annuale. Ecco come fare:

Visitate il sito ufficiale di CatSlap e cliccate su “Staking”.

Scegliete “Best Wallet” come provider del wallet.

Confermate la connessione tra Best Wallet e CatSlap.

Accettate l’accordo di staking per iniziare a guadagnare.

Lo staking può essere annullato in qualsiasi momento, ma è previsto un periodo di grazia di sette giorni. Potete evitare questo periodo bruciando una parte dei token in staking.

CatSlap rappresenta un’opportunità unica per gli investitori interessati al settore delle meme coin a tema felino. Grazie a una narrativa coinvolgente, una valutazione di mercato bassa e la semplicità d’uso offerta da Best Wallet, SLAP è un’opzione da considerare per chi cerca un investimento ad alto rischio ma con potenziali ritorni elevati.

