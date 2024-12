Rivoli, polemica in Consiglio comunale sull'ipotesi della Ztl in città

"Condividiamo che vengano offerti ed incentivati mezzi di trasporto alternativi alle autovetture - hanno spiegato i consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d'Italia -. Ma questo non può avvenire impedendo od ostacolando l'uso delle auto creando la ZTL oppure eliminando i parcheggi dalle nostre strade. "

"Invece di vietare l'uso delle auto - hanno concluso i consiglieri Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - bisogna investire sul trasporto pubblico locale, migliorarlo, creare nuovi collegamenti, migliorare le infrastrutture e destinare ogni energia a far arrivare la metropolitana in Città".

Intanto, è stato approvato ieri sera, durante la seduta del Consiglio Comunale di Rivoli. il nuovo regolamento per l'emergenza abitativa anche con il supporto dell'opposizione di centrodestra. "Rivoli ha un nuovo regolamento per l'emergenza abitativa - ha spiegato il consigliere comunale Federico Depetris di Fratelli d'Italia - Gli uffici hanno fatto un importante lavoro organico di aggiornamento ed adeguamento del regolamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale ed alla legge regionale. Siamo riusciti ad apportare alcune modifiche che migliorano il testo".

"Tutti i consiglieri di minoranza di centrodestra hanno inoltre firmato e sostenuto sei emendamenti di cui sono stato relatore - ha dichiarato Federico Depetris di Fratelli d'Italia - Abbiamo proposto, oltre alla riduzione del numero dei canoni necessari per accedere all’emergenza abitativa ed all’aumento dei punteggi per gli anziani, di rendere più semplice per i padri separati di accedere all'emergenza abitativa; di consentire di accedere all'emergenza abitativa anche a chi pur avendo un debito con l'ATC ha sottoscritto un piano di rientro. Tutte le nostre proposte sono state accolte dalla maggioranza e votate all'unanimità. Un bel segnale di collaborazione e condivisione nell'interesse dei rivolesi".