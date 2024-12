Meteo, arriva l'aria fredda: a Torino e provincia i termometri puntano ancora più in basso

Temperature in diminuzione a partire dalla serata, con valori che fluttueranno attorno alla media del periodo. Tuttavia non mancheranno le gelate e le brinate nelle aree non soggette a nebbie. Le massime oscilleranno tra gli 8 e gli 11 °C sulle pianure ed in città. Minime in assenza di nebbie e vento anche al di sotto dello 0 con gelate e brinate. In caso di nebbia oscilleranno tra 2 e 4 °C.