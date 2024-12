Il sindaco di Pinerolo: “Il nostro voto non è stato contro Segre”

“Il voto della maggioranza consigliare non è stato contro la senatrice Segre, ma contro l’ennesimo tentativo del consigliere della destra Dario Mongiello di strumentalizzare il dibattito politico”, con queste parole il sindaco di Pinerolo Luca Salvai torna sul caso della cittadinanza onoraria negata a Liliana Segre, che è finito sulla ribalta nazionale.

“A chi ha seguito la seduta del Consiglio comunale del 28 novembre era evidente che la mozione proposta dal consigliere fosse finalizzata a usare il nome e la storia di una figura di assoluto rilievo come la senatrice Liliana Segre per proporre un'azione in contrasto con la posizione chiara e netta della maggioranza consigliare sul massacro in atto a Gaza. Una strumentalizzazione inaccettabile” dichiara Salvai tramite un comunicato, che sottolinea come: “Il conferimento della cittadinanza onoraria è un atto simbolico di grande importanza, poiché chiama in causa personalità e temi che toccano corde profonde nella storia e nella coscienza del nostro Paese. Affrontarlo con superficialità o piegarlo a logiche politiche di basso livello significa svilire il valore stesso del riconoscimento”.

E sulla risonanza nazionale, da cui è emersa un’immagine infelice di Pinerolo, commenta: “In merito alla risonanza che questa triste vicenda ha avuto a livello nazionale e che dà un’immagine di Pinerolo come una città in mano a fascisti antisemiti, chi ci accusa di antisemitismo non conosce le nostre storie personali e politiche, né l'impegno che l’Amministrazione di Pinerolo ha sempre profuso sulle tematiche dell'accoglienza, dell'inclusione, della solidarietà”.