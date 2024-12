XRP terza criptovaluta per market cap e la presale di Pepe Unchained è oltre i 60 milioni di dollari

La capitalizzazione di mercato di XRP ha raggiunto un nuovo massimo storico sfiorando i 140 miliardi di dollari, superando Tether e Solana e diventando il terzo asset per valore di mercato, secondo i dati di CoinMarketCap.

Il valore di XRP è esploso nell’ultimo mese, con un incremento di quasi il 400%, superando la maggior parte dei principali asset digitali. Attualmente è scambiato intorno a 2,4 dollari, con un aumento del 29% nelle ultime 24 ore.

Questo traguardo riporta la criptovaluta nativa di Ripple vicino ai giorni di gloria precedenti alla causa legale con la SEC. L'asset aveva infatti subito un forte calo dopo l'avvio della causa da parte della SEC nel dicembre 2020.

L’esplosione di XRP

Subito dopo l’inizio della causa della SEC contro Ripple, il prezzo di XRP era sceso da 0,5 a 0,17 dollari, con circa 15 miliardi di dollari cancellati dal mercato. Ci sono voluti quasi quattro anni per riconquistare una posizione tra i primi sette asset crittografici, e ora XRP sta scalando ulteriormente la classifica.

XRP è a solo il 27% dal suo massimo storico di 3,4 dollari, raggiunto nel gennaio 2018. Attualmente, segue solo Bitcoin ed Ethereum nella classifica delle criptovalute. Bitcoin mantiene la prima posizione con una capitalizzazione di quasi 2 trilioni di dollari, mentre Ethereum segue con una valutazione di 443 miliardi di dollari.

La traiettoria rialzista di XRP è iniziata dopo la vittoria alle elezioni presidenziali USA da parte di Donald Trump, la cui posizione a favore delle criptovalute ha migliorato il sentimento di mercato. Tuttavia, l’apprezzamento di XRP è probabilmente legato alle dimissioni del presidente della SEC, Gary Gensler, che lascerà la sua posizione a partire da gennaio.

Il token ha superato la soglia di 1 dollaro per la prima volta da novembre 2021 dopo che Gensler ha accennato alle sue dimissioni, con un ulteriore balzo del 25% a 1,4 dollari quando le dimissioni sono state ufficializzate.

Gli osservatori del mercato vedono la partenza di Gensler come un possibile catalizzatore per la risoluzione delle sfide legali di Ripple. Gli esperti suggeriscono che i casi in corso della SEC contro le società crypto potrebbero essere archiviati o risolti.

