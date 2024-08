Fine dei lavori, da lunedì riapre la metropolitana di Torino: ecco tutti gli orari

Dopo i lavori estivi e la chiusura di un mese, lunedì torna operativa la metropolitana di Torino. Come già accaduto nel 2023, lo scorso 3 agosto il servizio è stato sospeso per consentire l'esecuzione di alcuni interventi che -per ragioni di sicurezza - non potevano essere realizzati con i convogli in esercizio.

L'orario della metro

Dal 2 settembre la linea 1 riprenderà il servizio con l’orario attuale: dal lunedì al giovedì e nei giorni festivi, chiusura alle 22 (ultima partenza alle 21.30), con bus sostitutivi attivi dalle 22 a fine servizio. Il venerdì e il sabato la metropolitana sarà in servizio fino alle 1.30 (ultima partenza alle 1.00).

Gli interventi

Oggi e domani InfraTo sta provvedendo a completare la migrazione del sistema di segnalamento da analogico VAL a digitale CBTC alla fermata di Porta Nuova. Sempre in questi ultimi due giorni stanno terminando i collaudi sugli scambi modificati a Fermi per il prolungamento fino a Cascine Vica e verso il nuovo deposito dei treni.

Gtt ha avviato invece la pulizia all'interno di tutte le stazioni della metropolitana e sta realizzando tutte le attività propedeutiche al test di marcia dei convogli senza passeggeri, previsti tra sabato e domenica.

Prolungamento fino a Cascine Vica

L'obiettivo degli interventi fatti le ultime due estati è rendere l’attuale metropolitana più efficiente e moderna. L'implementazione del nuovo sistema di segnalamento permetterà una maggiore capacità di trasporto con transiti dei treni in stazione più ravvicinati, orari di esercizio prolungati, riduzione degli interventi manutentivi e quindi dei costi. Il cambio di tecnologia si è reso necessario per permettere il prolungamento fino a Cascine Vica.

L'obiettivo è completare entro la fine del 2025 le opere infrastrutturali per mettere in esercizio la linea nel primo trimestre 2026 con ulteriori 3,4 km e 4 nuove stazioni (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica a cui sarà annesso un parcheggio di interscambio interrato in prossimità della tangenziale). Verranno immessi sulla linea 1 quattro nuovi convogli prodotti da Alstom.