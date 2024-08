A Mirafiori Sud l'area verde di via Geymonat assomiglia ad una giungla [FOTO]

"Welcome To The Jungle" cantavano i Guns N' Roses. Adattandolo ai giorni nostri, benvenuti nella giungla di via Geymonat, l'area verde che si trova nella parallela al fondo di via Plava, quasi all'incrocio con corso Unione Sovietica, in zona Mirafiori sud.

Giungla in via Geymonat

Le piogge ed il maltempo che hanno caratterizzato anche una (minima) parte del mese di agosto non possono giustificare la situazione che si ritrova attorno al giardino, dove l'erba ha raggiunto vette tali che un bambino di sette-otto, se mai ci finisse dentro, verrebbe completamente nascosto dalla selva.

Il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi ha annunciato il taglio dell'erba a partire da inizio settembre, giusto prima che riaprano le scuole. Una necessità assoluta per non far apparire come cittadini di serie B coloro che abitano in zona e magari hanno l'idea di portare figli o nipoti a giocare da quelle parti.

I giardini Felicita Ferrero

Appare migliore, da questo punto di vista, la situazione nei vicini giardini Felicita Ferrero di via Monteponi. Qui l'erba, salvo un paio di punti, è ad altezza più che accettabile, il problema sono le conseguenze ancora visibili del maltempo che si era scatenato la sera delle vigilia di ferragosto: rami spezzati, un mezzo albero caduto, oltre ad alcun giochi dei bambini che necessitano di interventi (scivolo rotto e mancanza di una delle altalene).

Ora che in molti sono rientrati (o stanno per farlo, nel caso degli ultimi ritardatari) dalle ferie e i giardinetti di questa zona di Mirafiori sud tornano a popolarsi, i bimbi devono poter giocare in sicurezza.