Ken Stringfellow in concerto al Folkclub con il suo ultimo album Circuit Breaker

Ken Stringfellow, artista poliedrico e icona della musica indie, si esibirà al FolkClub venerdì 6 dicembre alle ore 21.30 in un concerto speciale che arricchisce il cartellone della XXXVI stagione, per presentare il suo nuovo album solista “Circuit Breaker”, pubblicato nell’ottobre 2024.

È noto come fondatore dei The Posies, band simbolo degli anni ’90, nata nel cuore della scena musicale di Seattle, unica per le armonie vocali raffinate e le composizioni melodiche, lontane dal grunge dominante della loro epoca. Con album come “Frosting on the Beater” e “Dear 23”, la band ha lasciato un segno indelebile nel panorama del power pop internazionale, conquistando fan in tutto il mondo grazie a un sound ricco di emozione e complessità.

Oltre al suo lavoro con i The Posies, Stringfellow è stato membro dei leggendari Big Star e ha collaborato con artisti di calibro mondiale come R.E.M., Neil Young, Patti Smith, e molti altri. “Circuit Breaker”, il suo quinto album solista, rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera, caratterizzato da audaci sperimentazioni sonore che mescolano chamber pop, glam rock e introspezione emotiva. I concerti di Stringfellow sono noti per l’atmosfera intima e coinvolgente e al FolkClub il pubblico potrà vivere un’esperienza unica, con esibizioni che combinano voce, chitarra e pianoforte, alternando momenti di grande energia a passaggi di delicata introspezione.

Per info: www.folkclub.it