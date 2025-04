I ragazzi lusernesi delle medie hanno ricevuto in dono la Costituzione

Sessantadue Costituzioni donate ai giovani lusernesi per aiutarli a riflettere sui diritti e doveri dei cittadini. Si è svolta nella sala per incontri della Biblio Agorà di Luserna San Giovanni la consegna dei volumi commentati e illustrati agli studenti delle medie dell’Istituto Comprensivo. L’iniziativa del Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione ha coinvolto le tre sezioni della prima media. “Da quando è iniziato il progetto il Comitato ha consegnato oltre 2000 Costituzioni agli studenti lusernesi. Inizialmente avevamo coinvolto le terze medie e poi siamo passati alle prime perché in questo modo gli alunni hanno la possibilità di lavorare sul tema per tutto il ciclo scolastico” spiega l’assessore comunale con delega all’istruzione Sonia Rostagnol. Mercoledì, assieme a lei, e al presidente del Comitato Lorenzo Tibaldo, hanno incontrato le classi, che si sono alternate nella sala della Biblio Agorà, anche il sindaco Duilio Canale e l’assessore Gabriele Rivoira.