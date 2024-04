Borgo San Paolo: occupata l'ex bocciofila di via Malta, la denuncia dei vicini

L'ex bocciofila di via Malta, in Borgo San Paolo, è in disuso da anni e nella scorsa settimana alcune persone hanno forzato l'ingresso e si sono stabilite al suo interno. A denunciare l'accaduto sono i residenti di Largo Racconigi 189-191-193, "vicini" di casa dell'ex bocciofila "Avvenire San Paolo" che, tramite lo studio che svolge la funzione di amministratore di condominio, il 23 aprile hanno presentato un esposto alla Polizia Municipale. Alcuni residenti hanno anche personalmente denunciato il fatto in questura.

I condomini hanno riferito di aver notato, nei giorni precedenti, un "via vai di persone che hanno divelto i serramenti e le porte" e "che le serrande in orari diversi risultano alzate o abbassate, con persone che entrano e escono dalla proprietà". Il quartiere è preoccupato dalla presenza degli occupanti, temendo furti, aggressioni o l'allacciamento alle utenze del condominio e chiedono lo sgombero e la pulizia dell'area, ampia ben 4500 metri quadri tra campi da bocce e un fabbricato di 450 mq.