Valeria Cavalli, l'attrice torinese torna al cinema al fianco di Danny De Vito con "Ops! È già Natale"

Ops!E’ Già Natale è il nuovo film che vede tra i protagonisti anche Valeria Cavalli. Un ritorno al cinema per l’attrice torinese al fianco di Danny De Vito.

Valeria, Ops! E’ già Natale è l’ultimo progetto che la vede impegnata al cinema, insieme ad un cast stellare.

“Esatto. Si tratta di un Cast a 5 stelle. Oltre a Danny De Vito, persona squisita, e sua figlia Lucy, anch’essa gentile, affabile e divertente, ci sono Andie MacDowell, Adrian Dunbar, un grande attore Irlandese nei panni di Otto, il buffone scanzonato ma da prendere sul serio e, infine, Antonella-Rose, la protagonista, che ci ha lasciati tutti a bocca aperta per il suo innato talento. Inoltre, ho potuto lavorare con una troupe coi fiocchi. A partire dal regista, Peter Chelsom, che non ha bisogno di presentazioni, passando dal direttore della fotografia, Christophe Lanzenberg, che ci ha illuminati con pochissimo - tanto che Andie MacDowell continuava a chiedere se i proiettori funzionassero - fino alle bravissime Uliva Pizzetti, Ilaria Zamprioli e Virna Vento, che hanno curato amorevolmente il nostro look”.

Come descriverebbe il suo ruolo in poche parole?

“Interpreto una sognatrice, piuttosto ingenua, innamorata come una ragazzina. Si tratta del mio primo film con la Notorious. Ho ritrovato con piacere Andrea Borella, con cui avevo lavorato nel 1999 in Giornalisti”.

Come si è avvicinata al mondo dello spettacolo?

“Lavorando nelle prime TV private (in bianco e nero!). Studiavo ancora e frequentavo le prime radio private di Torino. Poi da cosa nasce cosa, ho iniziato a presentare qualche programma in una TV privata, lì ho conosciuto attori del teatro Stabile e mi sono avvicinata alla recitazione seguendo i loro corsi al Teatro Nuovo”.

Quali sono state le tappe principali e fondamentali della sua carriera?

“Dopo questo inizio torinese c’è stato un periodo di lavoro in pubblicità e di presentazione di trasmissioni televisive, prima di decidere di trasferirmi a Roma per recitare. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi registi come Pupi Avati, Roger Vadim, Ettore Scola, Giuseppe Tornatore, Nadine Trintignant, Carlo Vanzina, Fabio Carpi, Tsui Hark, Claude Chabrol, Maurizio Scaparro, Asghar Faradhi ed accanto a grandi attori come Marcello Mastroianni, Claude Rich, Michele Placido, François Berléand, Bud Spencer, Mickey Rourke, Harvey Keitel, Ben Kingsley”.

Chi è Valeria Cavalli fuori dalla tv e dal suo lavoro?

“Una persona comune”.