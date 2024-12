Torino premiata ai "World's Startup Ecosystem Stars 2024"

Nuovo riconoscimento oggi a Parigi per la Città di Torino, premiata nel corso della cerimonia degli Startup Ecosystem Stars Awards (SES) per il suo eccezionale contributo allo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione.

Torino è un polo di innovazione diffuso e aperto, pronto ad affrontare le sfide urbane attuali e future – si legge nelle motivazioni del premio - una città dinamica e attrattiva per le startup e per tutti coloro che vogliono promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei territori e il benessere dei cittadini.

Organizzati congiuntamente da ICC e Mind the Bridge, in collaborazione con l' OCSE e la Commissione Europea e con il supporto di Microsoft, gli SES Awards riconoscono le migliori organizzazioni governative e le loro iniziative a supporto dell'innovazione nelle loro regioni.

Tra le pratiche riconosciute come "stelle" dell'ecosistema delle startup ci sono programmi di formazione, aiuti all'industria locale per l'innovazione aperta, la spinta finanziaria degli ecosistemi di innovazione e il supporto allo sviluppo del talento imprenditoriale.

"Dopo la nomina a Capitale europea dell'innovazione e Capitale europea dello smart tourism, questo ulteriore riconoscimento ci riconosce a livello globale come un ecosistema di supporto alle startup grazie ai risultati conseguiti con le piattaforme di innovazione aperta come CTE Next Torino City Lab" commenta l'assessora all'Innovazione Chiara Foglietta.

Nel panorama dinamico dell’innovazione urbana, Torino funge da laboratorio vivente dove creatività e idee convergono per dare forma al futuro. L’ecosistema torinese è costruito su una base di ampie collaborazioni e partenariati, facilitati da un modello di governance caratterizzato da approcci dal basso verso l’alto e orizzontali: un modello che incoraggia il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate.

"In questi anni - sottolinea l'assessora Foglietta - la pubblica amministrazione ha saputo essere un punto di riferimento e un partner competente per un ecosistema sempre più maturo e dinamico, con una scala adatta alla sperimentazione e una forte tradizione di co-progettazione a livello territoriale, capace di combinare innovazioni tecnologiche e sociali".

"L'innovazione è un elemento chiave per la crescita economica, e i riconoscimenti di oggi testimoniano il valore della sinergia tra aziende e startup e l'importanza di sostenere ecosistemi imprenditoriali - ha dichiarato il segretario generale di ICC John W.H. Denton AO -. Siamo orgogliosi come ICC di ospitare questo evento che ogni anno celebra l'innovazione globale."

"Lungi dall'essere 'piatto', il panorama dell'innovazione è dominato da alcuni hub globali come la Silicon Valley e Israele, che attirano la maggior parte dell'attenzione e degli investimenti, rafforzando la loro posizione dominante. Nel frattempo, la maggior parte degli ecosistemi locali rimane sottorappresentata, affrontando un divario crescente Tuttavia, c’è speranza. Alcune regioni stanno accelerando il progresso attuando politiche e investimenti che promuovono l’innovazione tecnologica e costruiscono connessioni globali", ha commentato Marco Marinucci, CEO e fondatore di Mind the Bridge.

In totale, l’edizione 2024 ha incoronato 64 organizzazioni, 35 come Startup Ecosystem Stars e 29 come Rising Stars, in rappresentanza di 36 paesi del mondo (47% dall’Europa, 28% dall’Asia, 12% dal Nord America, 5% dall’Africa, 3% dall’Oceania, 3% dal Medio Oriente e il 2% dall'America Latina).