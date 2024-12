Volley A1/F: Grinta e cuore non bastano, Scandicci passa a Villafranca Piemonte

La Wash4green Pinerolo lotta, ma dopo aver vinto il primo set non riesce ad affondare la zampata decisiva e fare punti in casa contro Savino Del Bene Scandicci. Dopo un match equilibrato sono le toscane a uscire vittoriose per 1-3. Mvp Antropova con i suoi 28 punti (gli stessi di Smarzek).

Primo set

Le ‘pinelle’ partono con entusiasmo e vanno avanti 4-1, riuscendo ad arginare Antropova. Il muro di Sylves mette il mattoncino del +4 (7-3). Le toscane trovano il bandolo della matassa e si fanno sotto a -1 (13-12), senza trovare però l’aggancio. Ne approfittano di nuovo le padrone di casa che riconquistano il +4 con un attacco di Sorokaite spedito fuori dal muro. Smarzek continua a martellare da ogni zona del campo e regala 4 set point (24-20). A chiudere è Perinelli (25-21), approfittando di un’incertezza del muro rivale.

Secondo set

Antropova segna il primo punto del parziale. Sorokaite pasticcia in ricezione, regalando due punti a Carol e Scandicci parte 0-3. Ma la schiacciatrice pinerolese si riscatta poi con l’ace del (2-3). Le ‘pinelle’ serrano le fila e con Akrari in battuta mettono a segno il sorpasso, grazie a un colpo fuori proprio dell’opposto della nazionale Antropova. Le toscane rispondono subito con il controsorpasso, grazie a Bajema dai 9 metri, che crea scompiglio nel campo avversario: 6-13. Sfruttando un paio di errori di Scandicci, la Wash4green raggiunge il -3 (12-15). L’opposto italiano e Bajema riportano il +6 (14-20). Ritorna in scena Smarzek e arriva il -1 (21-22). Una doppia di Sorokaite regala due set point, ma è proprio lei ad annullare il primo. Non basta. Chiude Carol (23-25).

Quarto set

Il parziale inizia male con le toscane che partono 7-3. Le ‘pinelle’ non si disuniscono, Bajema soffre in ricezione e Sylves mette a terra il muro dell’8-8. Con un 1-2 di Akrari e Smarzek le padrone di casa vanno sul +2 (14-12). Ma Scandicci torna subito in vantaggio con la premiata ditta Antropova e Carol (15-16). Perinelli spara fuori e si va sul -2 (16-18). Due tocchi lucidi sotto rete di Sylves e Cambi consentono il sorpasso (19-18). Pesano due errori con Smarzek che non centra il campo e Perinelli che scheggia una ricezione (19-21). Non è la fuga decisiva: un servizio di Sorokaite tocca il net e cade a terra per il 23-23. La Wash4green annulla un match point e si prende la palla set con un muro di Sylves, ma non ha possibilità di affondare il colpo. Scandicci chiude 25-27.