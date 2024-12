Bricherasio: in arrivo lose e cantieri a Santa Caterina

In arrivo lose e cantieri a Santa Caterina: località panoramica bricherasiese. Il Comune infatti ha stanziato 2 mila euro per sostituire la lastre in pietra portate via ad inizio anno dal sagrato della chiesetta del XVII secolo e dall’area picnic dal lato opposto della strada: “A seguito di un furto o un atto vandalico accaduto probabilmente ad inizio anno sono sparite alcune grandi lose del sagrato ed altre più piccole dell’area picnic: puntiamo a trovare le risorse ed affidare l’incarico per sostituirle entro fine dicembre” annuncia il sindaco di Bricherasio Simone Ballari. Ma non è l’unico intervento in programma nell’area panoramica di località Santa Caterina dove il Comune è diventato proprietario dell’area picnic, del parcheggio e del bosco nel 2022 (prima erano del seminario vescovile): “Con l’istituzione del consorzio forestale tra i Comuni della Val Pellice verrà ripulito il bosco sottostante all’area picnic con il taglio della vegetazione parassita e la pulizia del sottobosco” aggiunge.

Anche l’Unione montana del Pinerolese ha in programma cantieri in quell’area che fa parte nell’anello delle creste del progetto di promozione cicloturistica UpSlowTour: “Toccherà all’ente potenziare la raccolta dell’acqua in due punti di strada Santa Caterina: in località Bonino e in prossimità della chiesa – spiega il sindaco –. Gli interventi contrasteranno il fenomeno di erosione che interessa il ciglio della strada, potenziando i lavori che il Comune aveva già fatto in passato”. Inoltre proprio in località Santa Caterina verrà realizzata un’opera di sostegno della strada sterrata che scende alla frazione Cappella Moreri. “Infine, a monte della località, e verso i Piani, verranno riasfaltati tratti di manto stradale rovinato” conclude Ballari. La data di inizio dei lavori dell’Unione Montana è prevista per questo mese ma potrebbe slittare al prossimo anno in caso di condizioni meteo avverse.