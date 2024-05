Torino "va al galoppo" con Buffalo Bill

Tra le tante celebrità che hanno calcato il suolo torinese c'è anche, pensate un po', Buffalo Bill. Cosa ha unito indissolubilmente il celebre pioniere americano al capoluogo sabaudo?

Ma procediamo per ordine. Anzitutto, il suo vero nome è William Friederick Cody.

A seguito della sua partecipazione, in veste di combattente, alla Guerra di Secessione americana, venne assunto come guida civile presso la Pacific Railway. Quando gli venne affidato il compito di procacciare il cibo per le maestranze impiegate nell'edificazione della ferrovia, Buffalo Bill ingaggiò un'impresa memorabile, ossia una caccia al bisonte, durante la quale si narra che ne fossero stati uccisi 4000 esemplari. Fu proprio in quell'occasione che Cody si guadagnò il famoso soprannome che lo rese noto ai più.

Ed è a questo punto che le strade di Buffalo Bill e di Torino iniziano ad incontrarsi, grazie allo scrittore Ned Buntline che lo rese protagonista dei suoi racconti e che lo scritturò per impersonare sè stesso nelle rappresentazioni teatrali che stava per mettere in scena.

Così Buffalo Bill, ormai introdotto nel mondo dello spettacolo fondò, diventando impresario di se stesso, il Buffalo Bill's Wild West Show, compagnia circense che inscenò numerosi combattimenti e che vide protagonisti anche alcuni veri pellerossa, tra cui Toro Seduto. Lo spettacolo trionfò in tutto il mondo, fino ad arrivare a Torino nel 1906, dove venne allestito in Piazza d'Armi. Vi rimase per cinque giorni, a partire dal 22 aprile di quell'anno, con due repliche al giorno.

Anche nel capoluogo sabaudo il suo successo fu tale che il cantastorie Eugenio Veritas compose una canzone in dialetto piemontese, "Buffalo Bill a Torino", che pare raccontasse un episodio particolare: uno degli attori, dopo aver trascorso una notte con una donna torinese, la Rosina, costrinse il marito di quest'ultima a ubriacarsi per dimenticare l'accaduto.