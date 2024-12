Sicurezza e pregio per i tuoi vini, con il sigillo in stagno Tinlux di Mondial Capsule

Convenienza e praticità non sono gli unici parametri a esser presi in considerazione quando è necessario definire l’identità e l’immagine di un vino. A entrare in gioco sono anche il valore del materiale selezionato, la sicurezza offerta al packaging e l’expertise del fornitore scelto. Mondial Capsule è capace di rispondere a tutte queste esigenze.

TINLUX, la capsula in stagno altamente personalizzabile

Le capsule Tinlux sono realizzate in stagno, un materiale prezioso reso ancora più unico dalla competenza e dalla tradizione 100% Made in Italy di Mondial Capsule.

Questa linea di capsule appositamente pensate per i vini, create con la migliore materia prima, sono realizzate con l’ausilio di impianti tecnologicamente avanzati e verniciate una a una, per un risultato impeccabile.

Le capsule Tinlux si adattano perfettamente a ogni collo di bottiglia, offrendo una chiusura moderna, originale e unica, anche grazie alle numerose personalizzazioni disponibili - dalla scelta del colore per la verniciatura a spruzzo alla stampa serigrafica su testa e pareti, dal timbro in testa a secco o a colore alla linguetta a strappo orizzontale.

Mondial Capsule: azienda famigliare e partner affidabile

Mondial Capsule è una realtà 100% italiana, localizzata nella Zona Industriale dell’Alta Gallura, specializzata nel settore delle chiusure enologiche. Con oltre 35 anni di attività alle spalle, l’azienda fa parte del Gruppo Molinas, il gruppo cui appartiene l’omonimo Sugherificio, leader italiano per la produzione di tappi in sughero.

Per maggiori informazioni, visita il sito mondialcapsule.com .