E' caduto da una scala, probabilmente dall'altezza di almeno 4 metri, battendo violentemente la testa a terra. E' successo ieri in un edificio in ristrutturazione a Caselle Torinese a un operaio di 37 anni, che è poi stato trasportato in gravi condizioni in ospedale al Cto di Torino. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.