Da oggi alla vigilia di Natale lavori di manutenzione straordinaria della facciata del Regina Margherita

Stiamo lavorando per voi! Da oggi, lunedì 9, a martedì 24 dicembre verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Nel periodo sarà interdetto il passaggio di autovetture, camion, ambulanze nelle corsie adiacenti l’entrata di piazza Polonia. I parcheggi per disabili che non potranno essere utilizzati verranno temporaneamente spostati nel parcheggio trasversale alla piazza. Quelli che rimarranno a disposizione sui lati della salita e della discesa permetteranno il transito in arrivo ed in uscita dal piazzale solo eseguendo una manovra di inversione di marcia. Nella prima settimana sarà presente la Polizia Municipale per facilitare il transito dei mezzi. Le ambulanze potranno accompagnare i pazienti dal lato di via Zuretti (area accesso al Pronto soccorso).

Ci scusiamo per il disagio, confidiamo nell’aiuto e nel senso civico di tutti per rendere questo periodo il meno difficoltoso possibile.