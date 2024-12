Blur: To The End, la prima italiana del docu-film di Toby L. apre il Seeyousound 2025

Dal 21 al 28 febbraio, torneranno a illuminarsi gli schermi e a vibrare le casse per il Seeyousound International Music Film Festival, l’unico in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale.

Ad aprire l’undicesima edizione di Seeyousound sarà la prima italiana di Blur: To The End di Toby L. (2024, UK, 104’), in uscita al cinema con Adler Entertainment, un documentario attesissimo che racconta il sorprendente ritorno dei Blur nel 2023, con la pubblicazione dell’acclamato album The Ballad of Darren dopo otto anni di silenzio discografico. Il film esplora il legame tra i quattro membri della band - amici e compagni di viaggio da oltre tre decenni - durante la reunion per la registrazione del nuovo album e i preparativi per due concerti sold-out al Wembley Stadium di Londra.

Il film svela in modo intimo e senza filtri una band che non si limita a rincorrere il passato, ma vive l’esperienza come una pausa dalla quotidianità, ormai fatta anche di routine domestiche. Arricchito da filmati esclusivi che alternano performance live dei brani più iconici, momenti in studio e vita on the road, Blur: To The End si presenta come un ritratto profondo di una delle band inglesi più longeve e influenti. I Blur hanno lasciato un segno indelebile nella cultura britannica e mondiale, non solo come gruppo, ma anche grazie alle sperimentazioni sonore portate avanti negli anni dal poliedrico Albarn.

Il film arriva a Seeyousound, venerdì 21 febbraio 2025 al Cinema Massimo alle 21 dopo alcune tappe in diversi festival cinematografici ed è diretto da Toby L., produttore oltre che regista e fan dei Blur per i quali ha firmato anche Blur: Live at Wembley Stadium (2024).

La filmografia di Toby L. è impregnata di passione e dedizione per la musica e infatti tra i suoi lavori figurano anche Liam Gallagher - Knebworth 22 (2022), Foals - The Colour Wheel Session (2022), Bastille: Reorchestrated (2021), Rip Up the Road (2019) e Rihanna 777 (2013).

Il programma di Seeyousound si prospetta ricco di proiezioni in anteprima, eventi speciali, installazioni, concerti, dj set, sonorizzazioni live e performance, con ospiti dall’Italia e dal mondo, nel solco dell’esperienza tracciata a partire dalla prima edizione del 2015, che ha portato il festival a crescere anno dopo anno, sino la cifra record di oltre 8.000 spettatori toccata nel 2024, anno del decennale.

