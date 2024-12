FILM - Piccole cose come queste, dalla Berlinale arriva un racconto sull'Irlanda degli anni Ottanta

Irlanda, nel dicembre 1985 il carbonaio Billy Furlong scopre il trattamento disumano che orfane e ragazze madri subiscono in un convento religioso del suo paese.

Dopo aver aperto la Berlinale ed essere stato presentato al festival del cinema di Roma, è uscito nelle sale italiane Piccole cose come queste. Un film a piccolo budget che racconta la terribile vicenda che ha sconvolto l'Irlanda intera.

Dopo l'enorme successo di Oppenheimer e la vittoria dell'Oscar, Cillian Murphy torna a recitare con un lungometraggio decisamente più indipendente, tratto dal romanzo Piccole cose da nulla scritto da Claire Keegan. Il libro narra la raccapricciante storia delle Case Magdalene, che erano istituti femminili cristiani dove ragazze orfane o ritenute immorali, come ragazze madri o ex prostitute, venivano rinchiuse per essere "rieducate", subendo sopraffazioni e sfruttamento lavorativo. Piccole cose come queste è un film che non mostra mai la violenza manifesta, ma la lascia percepire dagli sguardi e dai corpi delle donne vittime o dallo sguardo del carbonaio Billy, che le incontra spesso nel suo percorso, interpretato stupendamente da Murphy.

Il film di Tim Mielants ci mostra come l'Irlanda sia rimasta sconvolta dalla questione delle Case Magdalene, ma anche di come allo stesso tempo ci fosse una certa omertà in proposito e di come si sia taciuto su di esse e ciò è rappresentato efficacemente nei dialoghi che Billy ha con sua moglie. Il dramma viene mostrato attraverso una cupa fotografia, che fa sentire per tutta la durata della pellicola l'angoscia della tristissima storia.

Piccole cose come queste dura solo una novantina di minuti, ma è un film molto denso e che in un'ora e mezza riesce a raccontare una vicenda intricata, complessa e dolorosa usufruendo soprattuto del talento di un attore come Murphy, che si conferma uno dei migliori del momento e che con coraggio ha deciso di interpretare questa storia ostica con una carica sentimentale nella sua recitazione che pervade tutta la trama.

TITOLO: Piccole cose come queste TITOLO ORIGINALE: Small Things Like These CASA DI DISTRIBUZIONE: Teodora Film ANNO DI PRODUZIONE: 2024 PAESE DI PRODUZIONE: Irlanda, Stati Uniti d'America, Belgio GENERE: drammatico REGIA: Tim Mielants CAST: Cillian Murphy, Eileen Walsh, Emily Watson, Michelle Fairley, Clare Dunne, Helen Behan, Zara Devlin, Zara Devlin, Liaden Dunlea, Agnes O'Casey DURATA: 98 minuti