San Domenico, il 20 dicembre l'inaugurazione della nuova cabinovia della stazione sciistica più a nord del Piemonte

Dopo una lunga attesa, il momento è finalmente arrivato: San Domenico Ski e Gruppo Altair annunciano l’inaugurazione ufficiale della nuova cabinovia San Domenico – Alpe Ciamporino, prevista per venerdì 20 dicembre; il giorno successivo, sabato 21 dicembre, l’apertura della stagione invernale 2024/2025.

La nuova cabinovia rappresenta un’infrastruttura all’avanguardia, progettata per migliorare l’accessibilità e l’esperienza degli appassionati di montagna durante tutto l’anno e soprattutto in grado di risolvere due colli di bottiglia: la capacità di trasporto limitata delle vecchie seggiovie che da San Domenico conducevano all’Alpe Ciamporino e la scarsità di posti auto presenti nella località. Dotata di 39 avveniristiche cabine con design Porsche e con una capacità di 8 persone ciascuna, la cabinovia garantisce infatti un trasporto rapido, sicuro ed eco-sostenibile, collegando il borgo di San Domenico con l'Alpe Ciamporino, il cuore pulsante del comprensorio estivo ed invernale, con una capacità di trasporto tre volte superiore ai vecchi impianti e in poco più di 4 minuti di viaggio. Inoltre, alla partenza della cabinovia è stato realizzato un edificio multifunzione che include spazi commerciali e un autosilo da 400 posti auto che si affianca all’autosilo già realizzato negli scorsi anni per un totale di quasi 900 posti auto interrati.

La nuova cabinovia è stata progettata, oltre che per offrire la massima comodità ai visitatori, per ridurre l’impatto ambientale. Il cantiere per la realizzazione ha richiesto oltre 12 mesi complessivi di lavoro suddivisi su due anni e ha coinvolto a regime più di 80 lavoratori di varie imprese in contemporanea. Nel corso dei 12 mesi sono stati realizzati diversi progetti.

Innanzitutto, la stazione di partenza, un edificio a sei piani che ospita biglietterie, spazi commerciali, un ristorante panoramico e un lounge bar con vista sul massiccio del Monte Leone, oltre ad un autosilo seminterrato a quattro piani con circa 400 posti auto, direttamente collegato alla cabinovia. L’autosilo si aggiunge a quello già esistente all’hotel La Vetta, raggiungendo un totale di circa 900 posti auto.

La stazione di arrivo è stata invece realizzata per mantenere una continuità funzionale con gli impianti già presenti, tra cui la seggiovia Cd4 Ciamporino – Dosso, creando una dorsale di trasporto unica che porta dai 1.420 metri di San Domenico ai 2.500 metri del Dosso in 9 minuti. alla stazione di arrivo anche un noleggio di attrezzature sciistiche e un bar.

Infine, la stazione intermedia: si tratta di un tunnel sotterraneo situato a circa 20 metri di profondità, per un accesso ottimizzato alla zona di Casa Rossa.

Con un investimento di oltre 20 milioni di euro, la nuova cabinovia rappresenta il completamento della prima fase del rinnovamento della stazione divedrina che negli scorsi anni era già stata oggetto di investimenti per oltre 63 milioni di euro in impianti risalita di ultima generazione, impianti di innevamento, aree posteggio interrate, ristrutturazione di strutture ricettive esistenti, costruzione di nuovi hotel, messa in sicurezza delle piste da sci e realizzazione di tracciati mountain bike.

La cabinovia non sarà soltanto un’opera dedicata agli sciatori, ma un’attrazione che favorirà il turismo montano in ogni stagione. Escursionisti, mountain biker e famiglie potranno godere della comodità di questo collegamento per raggiungere panorami mozzafiato, sentieri di alta quota e rifugi alpini.

Con l’inaugurazione della cabinovia avrà ufficialmente avvio, compatibilmente con le condizioni di innevamento, la stagione 2024/25. Gli impianti e le piste dell’Alpe Ciamporino saranno infatti aperti a partire da sabato 21 dicembre tutti i giorni (info, prezzi e dettagli su san-domenico.com). Oltre all’apertura degli impianti, saranno anche riaperte le strutture e le attività in paese, tra cui il prestigioso hotel La Vetta, l’albergo Cuccini, il ristorante pizzeria Diei e il Pub Al 44. Altrettanto denso è il programma eventi previsto per la stagione che accompagnerà turisti e visitatori fino alla primavera.