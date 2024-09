Scuola, le nuove assunzioni dimezzano la graduatoria. Ma al Cub non basta: "Garanzie per i 500 idonei che avanzano in Piemonte"

Sono gli i nsegnanti idonei (per la legge) dopo aver passato il concorso di 4 anni fa, nel 2020. Per scuola d'infanzia, primaria e secondaria. Ma ora, con l'avvento del Pnrr, sono all'orizzonte nuovi concorsi, nuove graduatorie e una forte sensazione di caos.

Concorso in mascherina

La manifestazione, organizzata da Cub Sur Torino , vuole riportare i riflettori sulla situazione dei lavoratori precari usciti dal concorso effettuato quattro anni fa. " Abbiamo fatto tutto, scritto e orale molto selettivi, in pieno Covid, con le mascherine. E siamo ancora in attesa ", dicono i manifestanti.

Ieri 538 cattedre assegnate

Ieri il comunicato dell'ufficio regionale ha dato nuove cifre, con circa 538 cattedre che saranno assegnate a insegnanti di ruolo della graduatoria 2020. "Ma non è chiaro quali graduatorie saranno prese in considerazione e secondo quali criteri. Ci sono regioni come Basilicata, Sicilia e Lazio in cui le graduatorie stanno scorrendo. Perché da noi no? Vogliamo che i precari vengano stabilizzati".