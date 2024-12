Un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante in tangenziale a Torino sta creando forti rallentamenti per chi deve imboccare lo svincolo in direzione Milano-.

L'incidente è avvenuto dopo mezzogiorno tra Borgaro e Caselle, in direzione Milano. Coinvolti soltanto l'auto e il mezzo pesante. Il bilancio è di un ferito, trasportato in codice verde all'ospedale San Giovanni Bosco.