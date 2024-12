La fiaccola delle Universiadi è arrivata nel Pinerolese

Stamattina la fiaccola la ‘Guarini’ delle Universiadi 2025 è arrivata nel Pinerolese. Verso le 10,45 è stata accesa in piazza San Donato a Pinerolo e il sindaco Luca Salvai l’ha portata per il primo tratto. La metà è stata il piazzale Alberto Barbero, dove c’è lo stadio olimpico del ghiaccio, che ospiterà le gare di hockey. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 25 gennaio, con centro Torino, ma coinvolgerà anche Pinerolo, Torre Pellice, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. E la fiaccola, in questi giorni, risalirà proprio le vallate: il 12 sarà a Torre Pellice, il 17 a Pragelato, il 20 a Sestriere e il 29 a Bardonecchia.