Incendio in un'abitazione di Pecetto Torinese in via Pinto 25 che è divampato nella serata di ieri.

Le fiamme si sono estese sul tetto e hanno costretto all'evacuazione dello stabile. Non ci sono feriti, ma la casa resta inagibile.

Sul posto otto squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino a tarda notte per spegnere l'incendio.