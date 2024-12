A Torino visite ed esami gratuiti grazie alla "carovana della prevenzione"

Il tour della Carovana della Prevenzione si appresta a tornare in Piemonte per assicurare alle donne l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute: sabato 14 dicembre, dalle 9.00 alle 15.30, a Torino, in via Vincenzo Steffenone 25, presso una palazzina della parrocchia di San Giorgio Martire, Komen Italia con il supporto di Procter & Gamble, erogherà visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e della tiroide riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione, oltre a servizi farmaceutici, come la misurazione della pressione e della glicemia.

La tappa torinese è sostenuta da “Insieme siamo più forti”, che ad oggi ha contribuito ad erogare oltre 5.400 esami diagnostici gratuiti in 47 tappe svolte in 33 città di 10 regioni italiane. La Carovana della Prevenzione si rivolge alle donne, con particolare attenzione a coloro che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, e offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.