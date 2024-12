Una notte al Museo Regionale di Scienze Naturali con Club Silencio

Sabato 14 dicembre 2024, dalle 19, si schiuderanno le porte dell’affascinante mondo naturale per Una notte al Museo Regionale di Scienze Naturali, ultimo appuntamento del 2024 con il format dell’associazione culturale Club Silencio che porta ogni settimana il pubblico alla scoperta di un luogo della cultura del territorio in modo inusuale, tra musica, visite guidate e performance.

Come sempre al centro ci sarà il Museo con le sue suggestive sale che custodiscono le meraviglie naturali di tutto il mondo: lungo il percorso il pubblico avrà a disposizione dei giovani ciceroni con i quali potrà approfondire la visita con curiosità, dettagli e racconti sulle collezioni esposte.

La selezione musicale sarà a cura di Giorgio Valletta, co-fondatore della storica club night torinese Xplosiva e del festival Club To Club. Al suo fianco il Visual set di Tommaso Cherubini Insecta Phantasia, progetto visivo site-specific che utilizza processi basati sull’intelligenza artificiale per trasformare l'archivio naturale contenuto nel museo in un'esposizione 2.0: un'estensione digitale delle specie di piante ed insetti della collezione del Museo Regionale di Scienze Naturali.