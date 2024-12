Le migliori prevendite di criptovalute per guadagni esplosivi nel 2025

La decisiva vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi ha dato il via a una nuova corsa al rialzo delle criptovalute e da allora il mercato è diventato inarrestabile. Bitcoin oscilla intorno a livello dei 100.000 dollari e alcuni esperti di Wall Street lo vedono addirittura a quota 200.000 dollari verso la fine del 2025.

Grazie a questo sentiment positivo, anche i nuovi token in prevendita godono di un notevole afflusso di finanziamenti e hanno una spinta interessante, che può portarli a fare anche 100x con il listing.

Wall Street Pepe Presale ($WEPE), Crypto All-Stars ($STARS), CatSlap ($SLAP), Best Wallet ($BEST) e Flockerz ($FLOCK) sono prio alcune delle ICO che otterranno guadagni esplosivi nel 2025: ecco perché.

Le migliori prevendite di criptovalute pronte a esplodere nel 2025

Wall Street Pepe ($WEPE) – La nuova prevendita che può portare a guadagnare profitti enormi nel 2025

Wall Street Pepe ($WEPE) combina l'iconico meme Pepe con le migliori strategie di trading di Wall Street. Questa combinazione mira ad aiutare i trader di tutti i giorni a superare le sfide del mercato.

Grazie al supporto e alla presenza della sua community, la WEPE Army, $WEPE offre approfondimenti di trading esclusivi, opzioni alpha e strategie che possono trasformare i suoi detentori in partecipanti influenti del mercato.

Il progetto offre ricompense per lo staking e l'accesso a una comunità privata di insider, garantendo ai membri risorse e vantaggi che altri token a tema Pepe non forniscono. Chi detiene $WEPE, può sfruttare un APY attuale per lo staking del 149%, guadagnare ricompense di trading settimanali e acquisire un vantaggio necessario per costruire il proprio patrimonio.

Dato l'aumento della popolarità dei token a tema Pepe, $WEPE è destinato a diventare il prossimo grande successo a tema rana: per partecipare alla prevendita di WEPE, ora a $3,7 milioni, basta visitare il sito web ufficiale del progetto, collegare il proprio wallet e acquistare i token con ETH o USDT, ma sono accettati anche i pagamenti con carta di credito bancaria.

Crypto All-Stars ($STARS) – La piattaforma del MemeVault offre ricompense interessanti

Crypto All-Stars ($STARS) sta creando quella che potrebbe essere la soluzione all-in-one per lo staking di meme coin. Finora, gli interessati hanno già investito 11,4 milioni di dollari nella prevendita che dovrebbe concludersi in meno di 10 giorni.

Che cosa distingue questo progetto dagli altri? La piattaforma del MemeVault, ovvero un posto unico nel quale mettere in stake tutte le principali meme coin: inizialmente sarà possibile bloccare 11 meme coin, ma in seguito ne saranno introdotte altre.

Inoltre detenendo e bloccando i token $STARS in anticipo, è possibile ottenere un APY del 212%; in teoria, sarà possibile triplicare i propri guadagni, con l’unione di tutte queste soluzioni di staking.

La piattaforma è stata sottoposta a approfonditi audit degli smart contract da parte di SolidProof e Coinsult, che non hanno rilevato problemi nel codice, confermando la sicurezza del progetto.

Catslap ($SLAP) – Una meme coin divertente e guidata dalla comunità

Catslap ($SLAP) è un progetto che si è rapidamente fatto conoscere nel mondo delle meme coin, con il suo mix di umorismo e utilità reale. Tuttavia, questo token non è solo divertente, in quanto introduce un modello di gioco slap-to-earn che premia gli utenti per partecipare all’ecosistema.

Con una capitalizzazione di mercato di 26,95 milioni di dollari, Catslap non è stata lanciata con una prevendita, anche se è ancora acquistabile a prezzi bassi: la sua popolarità sta crescendo grazie al suo modo unico di coinvolgere la comunità e distribuire ricompense.

Il sistema slap-to-earn incoraggia le persone a partecipare al progetto, assegnando loro token per azioni come lo staking o per diffondere la conoscenza del progetto e renderlo virale.

Acquistare $SLAP è piuttosto semplice: basta visitare la pagina del progetto e usare ETH, USDT o una carta bancaria, dopo aver collegato il proprio wallet. Man mano che la prevendita procede, il prezzo dei token aumenta, per cui vale la pena acquistare in anticipo per ottenere potenziali entrate maggiori.

Best Wallet Token ($BEST) – Un wallet crypto in rapida crescita entra nel mercato delle prevendite con il suo nuovo token

Il settore dei crypto wallet ha un nuovo protagonista: Best Wallet ha lanciato il suo token nativo $BEST tramite una prevendita che ha già raccolto oltre 3 milioni di dollari di finanziamenti.

Best Wallet vuole andare oltre i tradizionali portafogli web 3 come MetaMask e Trust Wallet, offrendo una suite di funzionalità più completa: al centro c'è un'innovativa dashboard “Upcoming Tokens”, che semplifica il processo di investimento ICO.

Grazie a questa funzione, gli utenti possono ricercare, analizzare e investire in promettenti lanci di token senza essere costretti a lasciare la piattaforma. La dashboard tiene inoltre informati gli investitori sugli sviluppi chiave dei progetti ai quali sono interessati, come i listing sugli exchange e i milestone di progetto.

I possessori di token $BEST inoltre hanno diversi vantaggi all'interno dell'ecosistema, come commissioni di trading ridotte e ricompense di staking potenziate. Attraverso partnership con piattaforme iGaming, i detentori di BEST possono anche accedere a vantaggi esclusivi come giri gratuiti e bonus speciali.

Flockerz ($FLOCK) – Una meme coin in prevendita basata sul vote-to-earn

Flockerz ($FLOCK) vuole cambiare le regole del gioco con un nuovo approccio al coinvolgimento della comunità nei progetti crypto: mentre la maggior parte delle meme coin lascia il potere decisionale nelle mani di pochi, Flockerz mette la comunità al posto di guida attraverso il suo innovativo sistema vote-to-earn.

Il concetto è semplice: chi detiene token $FLOCK potrà avere voce in capitolo nelle decisioni relative al progetto e ottenere ricompense semplicemente per questo tipo di partecipazione. Grazie a questo approccio, la prevendita di FLOCK ha già raggiunto $5,5 milioni.

I primi investitori riceveranno un trattamento extra tramite ricompense di staking, con un APY iniziale del 476% al momento. Inoltre Flockerz ha già ottenuto audit di smart contract da Coinsult e SolidProof e sta lavorando per essere listato sui principali exchange.

Per partecipare alla prevendita e acquistare i token è possibile collegare il proprio wallet e usare ETH, BNB, USDT o anche la carta di credito, da scambiare con il numero di token desiderati.

