Deer Girl: la proiezione speciale con il regista Francesco Jost al Cinema Fratelli Marx

Lunedì 16 dicembre alle 20.30 proiezione speciale al cinema Fratelli Marx del film “Deer girl” di Francesco Jost, con Denise Tantucci e Anita Caprioli. In sala sarà presente il regista.

La trama

Rachele, ventenne della provincia di Bolzano, ha un rapporto di amore e conflittualità con la madre Anja, che a sua volta sopravvive in un matrimonio tossico (e ventennale) con il marito (e padre di Rachele) Mario, pronto a sottoporre la moglie a percosse e umiliazioni. Rachele stessa non sa come gestire una relazione d’amore, nemmeno con il pacifico scultore Ermes, e attraverso la sua webcam cerca l’attenzione di un pubblico sconosciuto cui racconta di conoscere solo il sentimento del dolore. La spirale della violenza domestica avviluppa tutti i personaggi in scena e si traduce in un corpo a corpo fra esseri umani legati da amore e perversione, incapaci di trovare una via di uscita.